Casinos - SPÖ-Entschließungsantrag: ÖBAG soll Vorkaufsrecht nutzen

SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer hatte sich bereits gestern (Dienstag) dafür ausgesprochen, dass sich die Republik Österreich einen möglichst großen Stimmanteil an der Casinos Austria AG sichert - nun hat die SPÖ einen entsprechenden Entschließungsantrag eingebracht, in dem die Regierung aufgefordert wird, eine Mehrheitsbeteiligung der tschechischen Sazka-Gruppe an den Casinos zu verhindern.