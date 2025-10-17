Causa Sidlo: WKStA schließt Prüfung zu "Anfütterung" Straches ab

Die Ursprungscausa im Casag-Komplex ist - zumindest aus Sicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) - erledigt: Diese Woche hat die Behörde einen Vorhabensbericht zum letzten Vorwurf in der Causa Sidlo an ihre Oberbehörde geschickt. Es geht um den Verdacht der Vorteilszuwendung bzw. Vorteilsannahme ("Anfütterung") gegen drei verbliebene Beschuldigte und einen Verband, wie ein WKStA-Sprecher am Freitag auf KURIER-Anfrage bestätigt. Wie berichtet, handelt es sich dabei um Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sowie Harald Neumann und Johann Graf vom Glücksspielkonzern Novomatic.

Weisung aus dem Ministerium In den ursprünglichen Ermittlungen waren ihnen und zehn weiteren Beschuldigten Bestechlichkeit bzw. Bestechung rund um die Bestellung vorgeworfen worden. So soll sich die Novomatic dafür eingesetzt haben, dass der damalige Bezirksrat Peter Sidlo Finanzvorstand der Casinos Austria AG wird, im Gegenzug soll sich der Konzern von der FPÖ eine Novelle des Glückspielgesetzes erwartet haben. Die WKStA hat die Ermittlungen in der Causa Sidlo im Jänner eingestellt, musste dann nach einer Weisung aus dem Justizministerium noch prüfen, ob etwaig ein weniger schweres Delikt, die Vorteilsannahme, vorliegt. Der Job für den FPÖ-Mann könnte, so die Idee, ja zur "Klimapflege" gedient haben. Diese Prüfung wurde nun abgeschlossen. Ein Ergebnis wird vorerst nicht kommuniziert - erst muss die Rückmeldung von Ministerium und Oberstaatsanwaltschaft abgewartet werden.