Gericht entscheidet: Der Seniorenbund ist kein Teil der ÖVP

Der Verein Österreichischer Seniorenbund sei doch kein Teil der Volkspartei, hat das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) kürzlich entschieden. Wie Der Standard am Mittwoch berichtete, wurde auch eine Geldbuße für die ÖVP in der Höhe von 15.000 Euro aufgehoben. Diese hatte es vom Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) gesetzt, weil die ÖVP die Einnahmen und Ausgaben des Seniorenbundes nicht in ihrem Rechenschaftsbericht für 2019 angeführt hatte.