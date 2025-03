Was bedeutet der Regierungspakt für Seniorinnen und Senioren?

Erstens findet sich eine langjährige Forderung zum Arbeiten in der Pension wieder, es geht um eine Attraktivierung von freiwilligem Arbeiten in der Pension. Die angekündigte Befreiung der Sozialversicherungsbeiträge für Dienstnehmer und die Einführung einer Flat Tax von 25 % bedeuten für Korosec „deutlich mehr Netto vom Brutto“.

"Erfolg gegen Altersdiskriminierung"

Zweitens hätten sich für Korosec die Pensionisten beim Thema Digitalisierung durchgesetzt. Alle Zugänge bzw. Anträge an die öffentliche Verwaltung müssen laut Regierungsplan in Zukunft auch analog, also in Papierform oder telefonisch, ohne zusätzliche Kosten erhalten bleiben. Korosec wertet das als „Erfolg gegen Altersdiskriminierung, damit niemand zurückgelassen wird“.