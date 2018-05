Buwog-Vergabe war "Tag der Tage" in Meischbergers Kalender

Weiter geht es mit einem hochspannenden Eintrag am 14. Juni 2004: Über dem Datum steht als Headline „Vergabe“. Darunter um 8:15 Uhr ein Treffen mit Grasser. Der nächste Tag, es ist der 15. Juni 2004, ist in Meischbergers Kalender als „der Tag der Tage“ vermerkt. „Ja, das war wirklich ein wichtiger Tag“, scherzt der Ex-Lobbyist vor Gericht. Tatsächlich fand am 15. Juni jener Ministerrat statt, wo der Buwog-Deal abgesegnet wurde.

„Warum haben Sie damals genau gewusst , dass an diesem Tag die Buwog-Entscheidung fällt?“, fragt Hohenecker. „Der Ministerrat war immer am Dienstag und da die zweite Anbieterrunde am 11. Juni endete, war es für mich logisch, dass hier die Entscheidung fallen wird“, so „Meischi“. „Wie konnten Sie das wissen, wenn Kärnten doch ein einwöchiges Vorkaufsrecht hatte?“, lässt die Richterin nicht locker. „Von dieser einwöchigen Frist wusste ich nichts“, zieht sich Meischberger aus der Affäre.

Was die digitalen Kalender von Meischberger und Grasser noch zeigen: In den sechs Monaten vor dem 9,6-Millionen-Provisionsdeal trafen sich die Freunde neun Mal. Einige Male waren auch der Drittangeklagte Ernst Karl Plech oder Peter Hochegger mit von der Partie.

Auch wenn es nicht gerade optimal für Meischberger läuft, verliert er nicht den Humor. „Gibt es noch was?“, fragt Meischberger während der Befragung am Donnerstag. „Ja“, sagt die Richterin und zählt die offenen Themen auf. „Da werden wir heute nicht fertig werden“, sucht Meischberger noch einmal an jenem Tag zu scherzen, dessen Verlauf das Gericht noch länger beschäftigen dürfte.