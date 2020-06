BUWOG-Verfahren soll heuer entschieden werden

Es sei nur ein weiteres Forum, in dem sich Querulanten austoben, also ein Postkasten für Vernaderer: So oder so ähnlich lauteten die Vorbehalte, die Kritiker gegen die "Whistleblower-Homepage" der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) gern ins Treffen führten. Wie berichtet, können auf der Seite Tipp-Geber ( Whistleblower) anonym mit der Justiz kommunizieren. Der Vorteil im Vergleich zur anonymen Anzeige: Der Staatsanwalt kann nachfragen – was bei ernsthaften Anzeigen für beide Seiten von Vorteil ist. Ein Jahr, nachdem die Homepage online gegangen ist, zog WKStA-Chefin Ilse-Maria Vrabl-Sanda am Freitag positiv Bilanz.

Im vergangenen Jahr landeten mehr als 1200 Hinweise auf der Seite, nur sechs Prozent davon waren "substratlos". Ein Großteil der Anzeigen wurde von der Justiz bearbeitet oder an die Finanz weitergegeben. Und es ist dem Erfolg des Systems geschuldet, dass auch die Finanzmarktaufsicht ein ähnliches System etabliert (siehe unten).