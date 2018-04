Meischberger: "Hätten handfesten politischen Skandal gehabt"

vor 2 Stunden | Moritz Gottsauner-Wolf

Warum hat Meischberger das Konto Walter gegründet? Er wollte einen "Geldkreislauf im Ausland" schaffen. "Da spar ich mir im Ausland einen Grundstock an, der mit dem österreichischen Geldkreislauf nichts zu tun hat und von dem keiner in meiner Umgebung etwas weiß." Da habe er immer wieder versteuerte Einzahlungen geleistet. Bar übergeben an W. im Hotel am Stephansplatz.

Für Meischberger sei W. und das Hotelzimmer "wie eine Bankfiliale" gewesen. "Die sind ja nicht nur wegen mir gekommen. Sie haben alle drei Wochen einen Banktag in Wien gehabt." Er sei nur einer von vielen Kunden gewesen, sagt Meischberger. Warum sie das nicht einfach in der örtlichen Bankfiliale gemacht haben, sei auch ihm ein Rätsel, sagt Meischberger. "Das kam mir komisch vor", dass Bankgeschäfte im Hotelzimmer abgewickelt wurden. Er habe sich aber keine großen Gedanken mehr dazu gemacht. Er vermutet, sie wollten nicht, dass diese Kunden in der Bankfiliale der Hypo Vorarlberg in der Singerstraße auftauchen.