Buwog-Liveticker: Terminal-Tower-Befragung in der Endphase

vor 24 Minuten | Moritz Gottsauner-Wolf

Wir sehen Email von Porr-Manager W. an RL-Manager in dem die 200.000-Euro-Provision für Walter Meischberger und die geplante Überweisung an eine „zypriotische Consultinggesellschaft“ (Hocheggers Briefkasten, Anm.) erklärt wird. Diese Sache sei der Geschäftführung der RL und dem Vorstand der RLB OÖ bekannt, heißt es in dem Email. Der Angeklagte streitet das heute vehement ab.

In einem weitergeleiteten Mail schreibt ein RL-Manager an seine Kollegen: „Honorarforderungen des Hrn. Meischberger – und noch dazu in dieser Höhe – waren mir bis zu diesem Mail unbekannt.“ „Meiner Meinung sollte sich das schon die Porr mit dem Hrn. Meischberger ausmachen.“

„Wir haben den Herrn Meischberger in dem Projekt nie wahrgenommen“, sagt heute auch der Angeklagte. Es stellt sich also wieder die Frage der Leistung.