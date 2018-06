Buwog-Prozess: Der Tag nach dem Tagebuch

Im Buwog-Prozess kam es gestern zu den großen Auftritten der zwei berühmtesten Sätze in der Buwog-Causa: Walter Meischberger versuchte, seine in einem abgehörten Telefonat gestellte Frage, "Wo woar mei Leistung?" zu erläutern. "Das haast jetzt net, dass i nix g'wusst hab. Ich hab eh g'wusst, was ich g'wusst hab." Er habe damals durch Gespräche mit Grasser und Ernst Plech wissen wollen, was diese wüssten.

In einem ebenfalls abgehörten Telefonat mit Grasser bekannte Meischberger, dass er an seine Projekte mit dem Baukonzern Porr keine Erinnerung habe: "Da bin ich jetzt supernackt", sagte Meischberger. Grasser schlug ihm vor, er solle doch recherchieren, in welchen osteuropäischen Ländern der Konzern tätig sei.

Die Befragung wechselte zwischen Telefonaten und dem Tagebuch Meischbergers hin und her. Die Vorlesung des Tagebuchs hat die Richterin Marion Hohenecker gestern abgeschlossen.

Heute, am 39. Prozesstag, widmet sich das Gericht wohl wieder den Telefonmitschnitten. Voraussichtlich handelt es sich um einen kurzen Prozesstag. Hohenecker hat gestern erklärt, die Verhandlung schon um 14.00 Uhr schließen zu wollen.