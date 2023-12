Burgenlands LH Doskozil nach OP wieder zuhause

Der burgenl├Ąndische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP├ľ) ist nach der neuerlichen Operation am Kehlkopf in einem Krankenhaus in Leipzig wieder zu Hause im S├╝dburgenland. Der Eingriff sei planm├Ą├čig verlaufen: "Mir geht es gut", postete er am Samstag auf Facebook. ├ťber aktuelle Themen halte er sich bereits am Laufenden, einige Tage werde er nun noch von zu Hause aus arbeiten und die Stimme schonen, hie├č es weiters.

Doskozil musste sich k├╝rzlich seiner sechsten Kehlkopf-Operation unterziehen. Er d├╝rfte f├╝r insgesamt rund drei Wochen ausfallen und wird in dieser Zeit von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Leonhard Schneemann (beide SP├ľ) vertreten.

Auf Facebook zeigte sich der SP├ľ-Landesparteichef nun froh, den ersten Adventsonntag wieder im Burgenland feiern zu k├Ânnen. "Traditionen sind mir sehr wichtig, nat├╝rlich darf der Adventkranz auch in unserer Wohnung nicht fehlen", f├╝r diesen trage seine Frau Julia Sorge, hie├č es in dem Posting.