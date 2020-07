Burgenland: Wenig Bewegung mit einigen Ausreißern

Ja, es wird eine klare Angelegenheit." Knapp fiel die Antwort von Franz Tauss aus. Und der amtierende VP-Bürgermeister von Rudersdorf sollte Recht behalten. Die SPÖ mit dem Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker an der Spitze, konnte nur marginale Zugewinne verzeichnen. Im Gemeinderat konnte die ÖVP sogar ein Mandat zulegen und steht nun bei 14, die SPÖ behält ihre sieben. Die Grünen, 2007 mit einem Mandat ausgestattet, traten im heurigen Jahr nicht mehr an. "Ich habe in der Früh noch den Formel 1-Grand Prix geschaut, die ÖVP hat mehr zu verlieren", hatte sich Schnecker am Sonntagmorgen betont relaxed gegeben.

Was Schnecker verwehrt blieb, schaffte Eduard Zach in Heiligenkreuz. Der rote Kandidat holte nicht nur den Bürgermeistersessel, die SPÖ drehte auch die schwarze Gemeinde. Im Bezirksvorort konnte VP-Mann Willibald Thomas abermals zulegen, ein Plus von 4,3 Prozent steht zu Buche. Im Gemeinderat setzten sich die Grünen in Szene und verdoppelten ihre Mandatszahl auf vier. Zwei weitere Ergebnisse sorgten für Aufsehen: In Neuhaus am Klausenbach regiert die ÖVP künftig per Absoluter. In Mühlgraben mussten SPÖ und ÖVP herbe Verluste hinnehmen, dritte Kraft ist die FPÖ mit zwei Mandaten. Im Bezirk verlor die SPÖ drei Mandate, die ÖVP deren vier, die FPÖ konnte um vier zulegen und di