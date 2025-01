Was Doskozils Wahlsieg für die Zukunft von SPÖ-Chef Babler bedeutet

Im Doskozil-Umfeld gelobt man, dass man sich ganz auf das Burgenland konzentrieren wolle. Mit einem Nachsatz, der Babler weniger gefallen wird: „Das Wort werden wir uns sicher nicht verbieten lassen.“ In Eisenstadt ist man jedenfalls mehr denn je davon überzeugt, dass Doskozils Kurs – links in sozialen Fragen und restriktiv bei der Migration – auch bundesweit mehr Erfolg bringen würde. Wobei man anderseits gar nicht so große inhaltliche Differenzen zur Bundespartei ortet. Vielmehr sei es das Problem, dass Babler als Person nur wenig glaubhaft einen strengen Kurs bei der Zuwanderung verkörpern könne.