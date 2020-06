Bures fordert Mobilfunk-Geld für Wohnbau

Im KURIER-Gespräch appelliert Bures an die ÖVP, Kompromisse einzugehen; und sie lässt mit einem Vorschlag für ein „Wohnbau-Konjunkturpaket“ aufhorchen. Bures ’ Vorschlag hängt mit der Versteigerung der Mobil-Funkfrequenzen zusammen, die im Herbst unter den Hammer kommen. Der Telekomregulator hat dafür ein Mindestangebot von 526 Millionen Euro errechnet. Bures : „Die Hälfte davon investieren wir ab 2014 in den Ausbau digitaler Infrastruktur, die vor allem am Land dringend notwendig ist. Mein Vorschlag ist, die zweite Hälfte zweckgebunden in den sozialen Wohnbau zu investieren. Frequenzen sind öffentliches Gut. Die Erlöse sollen so auch der Allgemeinheit zugute kommen.“