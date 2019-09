Bures: "Sind nicht in der Pole Position"

Den Wahlkampf sowohl der SPÖ als auch von Rendi-Wagner selbst verteidigte die Zweite Nationalratspräsidentin. Dass es in einer so großen Bewegung in Nuancen unterschiedliche Aussagen gebe, sei normal, in den Grundwerten gebe es aber keinen Dissens. Und eine Message Control wie in der ÖVP wünsche sie sich nicht, betonte Bures. Auch die jüngste Attacke Rendi-Wagners gegen Kurz in der letzten TV-Konfrontation verteidigte Bures. Wenn Rendi-Wagner sagt, sie habe gehört, dass Kurz seinem Pressesprecher gebeten habe, Medien über den Fieberschub von FPÖ-Obmann Norbert Hofer zu informieren, dann sei das "sicher so gewesen". Bures glaubt, dass sich Kurz "in der Opferrolle" sehen wolle.

Die Einschätzung, dass Rendi-Wagner damit die Brücken für eine mögliche Koalition mit der ÖVP abgebrochen habe, teilt Bures nicht. Es liege an Kurz das Vertrauen wieder herzustellen, meinte die Zweite Nationalratspräsidentin. Sie verwies darauf, dass der Nationalrat dem Altkanzler und seiner Regierung das Vertrauen versagt habe, deshalb sei es keine Frage von SPÖ oder ÖVP, sondern es liege an der Person Kurz. Grundsätzlich habe jene Person, die mit Regierungsverhandlungen betraut werde, eine vertrauensvolle Basis herzustellen.