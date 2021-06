Bures mit Vorschusslorbeeren: "Eine Kämpferin in der Sache"

Was in Liesinger SPÖ-Kreisen seit einigen Tagen die Runde macht und dem KURIER am Freitag von hohen SPÖ-Funktionären bestätigt wurde, soll erst in der kommenden Woche offiziell werden: Nach dem Tod von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer wird es in der SPÖ zu einem Regierungswechsel kommen. Infrastrukturministerin Doris Bures soll Prammer als Nationalratspräsidentin nachfolgen, ihren Job übernimmt Gesundheitsminister Alois Stöger, und SPÖ-Sozialsprecherin und Nationalratsabgeordnete Sabine Oberhauser wechselt ins Gesundheitsministerium.