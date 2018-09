Bures: „80 Prozent der BVT-Dokumente sind nicht öffentlich“

Am Dienstag startet eine der heikelsten Missionen in der Polit-Karriere von Doris Bures. Die zweite Nationalratspräsidentin wird, weil Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka als Ex-Innenminister als befangen gilt, den BVT-Untersuchungsausschuss (Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) leiten. Die Ex-SPÖ-Ministerin wird entscheiden müssen, welche Befragungen der geladenen Zeugen öffentlich oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. „Im Einzelfall wird zu prüfen sein, ob Geheimhaltungsverpflichtungen oder Persönlichkeitsrechte es erfordern, die Öffentlichkeit auszuschließen. Ich werde mich hier sehr an der Expertise des Verfahrensrichters orientieren“, kündigt sie an. Bures wird auch dafür sorgen müssen, dass die Opposition gegen den Widerstand der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ die dubiosen Vorgänge im BVT aufklären wird können. „Wichtig ist mir, den Vorsitz objektiv, transparent und in möglichst großem Einvernehmen mit allen Fraktionen zu führen.“