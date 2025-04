Regierung verkündet neue "außenpolitische Grundsätze"

Die Basis sei ein breiter Dialog, der auf drei Ebenen geführt werden müsse: in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, in Bürgerdialogen und mit einer neuen Sicherheitsstrategie, die dem Nationalrat vorgelegt wird.

Die türkis-rot-pinke Bundesregierung will Österreich "sicherheitspolitisches Profil" weiter schärfen. Dafür haben Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos), Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Jörg Leichtfried (SPÖ), Staatssekretär im Innenministerium, am Dienstag die "außenpolitischen Grundsätze" der Dreierkoalition präsentiert.

"Glaubwürdiger europäischer Partner"

Ihre "außenpolitischen Grundsätze" will die Regierung beim Ministerrat am Mittwoch beschließen. Es gehe darum, Österreichs sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit und Verantwortung "nach innen wie außen" zu stärken, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.

Dazu zähle einerseits die Erhöhung des Verteidigungsbudgets. Zudem wolle sich Österreich aktiv in die Weiterentwicklung der Gestaltung der gemeinsamen Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der EU einbringen. "Österreich wird weiterhin ein glaubwürdiger europäischer Partner sein, der in der Lage ist, einen militärischen Solidarbeitrag innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens zu erbringen", heißt es. Auch zur internationalen Zusammenarbeit bekennt sich Türkis-Rot-Pink.