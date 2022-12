Bundespräsident Van der Bellen würdigt Engagement der Sternsinger

Präsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer haben am Freitag Sternsingergruppen aus sechs österreichischen Bundesländern in der Wiener Hofburg empfangen. Van der Bellen würdigte dabei das vorbildliche Engagement der Sternsinger. "Mit den Geldern der Sammlung wird weltweit Menschen geholfen, deren Armut sich durch Klimakrise, Pandemie und Inflation noch verschlimmert hat", so der Präsident laut Aussendung der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich "bei den Sternsingerinnen und Sternsingern für ihre Engagement in der Ferienzeit und bei den Menschen in Österreich, die durch Spenden dazu beitragen, dass die Dreikönigsaktion auch dieses Jahr erfolgreich sein wird. Dieser Zusammenhalt und das Zusammenwirken aller Menschen sind gerade in Krisenzeiten besonders wichtig."

85.000 Kinder unterwegs

Insgesamt sind österreichweit bis 8. Jänner 85.000 als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleidete Kinder unterwegs, die von Tür zu Tür ziehen und singend um Unterstützung für jährlich rund 500 Hilfsprojekte der Dreikönigsaktion in armen Weltregionen bitten. Selbst durch die Corona-Pandemie hätten sich die Beteiligten in den vergangenen beiden Jahren nicht beirren lassen und durch Hygienemaßnahmen und Online-Angebote neue Wege zu den Menschen gefunden, meinte der Bundespräsident auf seiner Homepage.