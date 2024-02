Nehammer: "Problem sind die Rechtsextremen, nicht die Rechten"

Bundeskanzler Karl Nehammer forderte in seiner Eröffnungsrede zur ÖVP-Steiermark-Konferenz dazu auf, "mehr über Chancen und Möglichkeiten zu sprechen". In Richtung FPÖ meinte er, manche würden versuchen "die Ängste zu verstärken und zu spalten, wo Spaltung möglich ist". Es sei wichtig, "nicht das Schlechte herauszuholen aus denen, in denen es schon drinnen ist". Weiters führte er aus, "unser Problem sind die Rechtsextremen, nicht die Rechten".