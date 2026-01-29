Bundeskanzler Stocker erteilt Erbschaftssteuern "klare" Absage

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will am Freitag den "Wendepunkt zum Aufschwung" einläuten. Und zwar mit einer einstündigen Rede beim politischen Neujahrsauftakt der ÖVP in der Wiener METAStadt im 22. Bezirk. Aus der ÖVP liegen dem KURIER mehrere wirtschaftspolitische Eckpunkte der Rede vor.

Dass Stocker 2026 zum "Jahr des Aufschwungs" machen will, hat er bereits im Rahmen der Regierungsklausur betont. Wie? Die Welt verändere sich und damit auch Österreichs transatlantische Beziehungen. Deshalb will der Bundeskanzler "neue Partnerschaften schließen und eine rot-weiß-rote Wirtschaftsoffensive starten". Österreichs Wirtschaft benötige neue Märkte statt "Festungsfantasien".