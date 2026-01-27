Stocker reist "bald" in die Ukraine - Telefonat mit Selenskyj

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) plant in nächster Zukunft eine Reise in die Ukraine. "Ich freue mich, bald in die Ukraine zu reisen", schrieb Stocker am Dienstag in einem englischsprachigen X-Post unter ein Foto, das ihn bei einem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigen soll. "Danke für Ihren Telefonanruf und Ihre Information über die Lage an Ort und Stelle", richtete der Kanzler dem ukrainischen Präsidenten aus.

Österreich engagiere sich weiterhin "für einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden, das sowohl die Interessen der Ukraine gewährleistet als auch unsere eigene Sicherheit", betonte der Kanzler. Er berichtete, dass Österreich angesichts des bevorstehenden vierten Jahrestag des "brutalen Angriffskriegs" weitere drei Millionen Euro an Hilfsgeldern für die Not leidende ukrainische Bevölkerung bereitgestellt habe. "Es ist ein Kriegsverbrechen, zivile Energieinfrastruktur ins Visier zu nehmen, und das muss jetzt auf hören", so Stocker in dem persönlich gezeichneten Post.

Zuvor hatte auch Selenskyj auf X über das Telefonat berichtet und Stocker nach Kiew eingeladen. Der Post lässt vermuten, dass die Reise rund um den vierten Jahrestag der russischen Invasion am 24. Februar stattfinden wird. Ein genauer Termin war für die APA zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Ukrainischer Präsident für EU-Beitritt schon 2027 Selenskyj äußerte sich ebenfalls auf X zu dem Telefongespräch mit Stocker. Die Ukraine schätze die Unterstützung Österreichs für die Energieversorgung sehr. "Danke!", schrieb der ukrainische Präsident. Er habe den Kanzler auch über die jüngsten Dreier-Verhandlungen mit den USA und Russland informiert, in denen es vorrangig um militärische Fragen, aber auch Sicherheitsgarantien gegangen sei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/BKA/FLORIAN SCHRÖTTER Österreich hat die Ukraine seit Kriegsbeginn mit rund drei Milliarden Euro unterstützt.