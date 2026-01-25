FPÖ fordert Einstellung der Ukraine-Hilfe – und Rücktritt von Meinl-Reisinger

Die FPÖ übt scharfe Kritik an der Aufstockung der humanitären Ukraine-Hilfe durch das Außenministerium um drei Millionen Euro. In einer Aussendung von Generalsekretär Michael Schnedlitz wurde am Sonntag der "sofortige Stopp aller Zahlungen an die Ukraine" gefordert.

"Kein einziger Euro darf mehr fließen", sagte Schnedlitz, der darüber hinaus den Rücktritt von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) forderte.

"Wer den Österreichern trotz der Krise das Geld aus der Tasche zieht, um es einem korrupten System zu schenken, hat als Volksvertreter der Österreicher zurückzutreten", sagte Schnedlitz. Die Ukraine sei "längst zu einem Fass ohne Boden geworden, in das eine unfähige Versager-Regierung rund um ÖVP, SPÖ und NEOS bedenkenlos Milliarden pumpt", griff der freiheitliche Nationalratsabgeordnete die Koalitionsparteien frontal an.