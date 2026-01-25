Verurteilter Straftäter in seine Heimat Afghanistan abgeschoben

Vergangene Nacht wurde erneut ein afghanischer Intensivstraftäter von Österreich über Istanbul direkt nach Kabul abgeschoben, berichtet das Innenministerium in einer Aussendung. Die Übergabe erfolgte in Kabul durch Vertreter österreichischer Behörden.

Der 33-Jährige war im Juli 2015 nach Österreich eingereist. Er ist in Österreich sechsmal strafrechtlich verurteilt, unter anderem mehrfach wegen schwerer Gewaltdelikte, und weist insgesamt neun kriminalpolizeiliche Eintragungen auf. Der Abgeschobene verbrachte etwa die Hälfte (also 5 Jahre) seiner 10,5-jährigen Zeit in Österreich in Justizanstalten.