Bundeskanzler Stocker muss am Rücken operiert werden

Bundeskanzler Christian Stocker benötigt aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit. "Er laboriert seit längerem an Rückenbeschwerden. Auf ärztlichen Rat hin wird er sich deshalb während der Herbstferienwoche Ende Oktober einem geplanten Routine-Eingriff unterziehen", heißt es aus seinem Büro.

"Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen. Während seiner Abwesenheit wird er im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler oder Staatssekretär Alexander Pröll vertreten."