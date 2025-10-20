Salzburgs ÖVP-Finanzlandesrat Josef Schwaiger auf Intensivstation

Josef Schwaiger ist ein Urgestein der Salzburger ÖVP. Am Sonntag ist der 60-Jährige nach einem inneren medizinischen Notfall vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht worden, heißt es am Montag aus dem Büro des unter anderem für Finanzen und Landwirtschaft zuständigen Landesrats.

"Er befindet sich auf der Intensivstation. Damit ist die bestmögliche medizinische Behandlung gewährleistet", wird in einer Aussendung berichtet. ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler übernimmt die offizielle Vertretung der Amtsgeschäfte von Schwaiger.

Seit 2013 Landesrat

"Unsere Gedanken sind bei ihm und seiner Familie. Wir bitten die Privatsphäre der Familie zu respektieren", heißt es weiter. Schwaiger ist bereits seit 2013, als Wilfried Haslauer das Amt des Landeshauptmanns eroberte, Teil der Salzburger Landesregierung - aktuell ein einer von Edtstadler geführten schwarz-blauen Koalition.