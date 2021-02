Bundesheer: Wirbel um "Maulkorb" für Verschwörungstheoretiker

In der Opposition sorgte das Schreiben für Empörung, am Sonntag hagelte es Aussendungen, in denen die Wehrsprecher der Oppositionsparteien ihrem Unmut über den „Maulkorberlass“ Ausdruck verliehen. „Es soll die öffentliche Meinung durch Medieninszenierung und nun auch mittels Erlass massiv gelenkt werden. Das ist in einer Demokratie nicht zu akzeptieren“, kritisierte etwa NEOS-Wehrsprecher Douglas Hoyos.

ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer konterte: Die Opposition rücke aus, „um Neonazi-Sprüche und Verschwörungstheorien zu verteidigen. Das Bundesheer ist die Visitenkarte der Republik und keine Plattform für Rechtsradikale oder Verschwörungstheoretiker“.