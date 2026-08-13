Bundesheer warnt Soldaten vor russischen Spionen
Das Bundesheer hat in einem Mail alle Soldatinnen und Soldaten, auch der Miliz, vor russischer Spionagetätigkeit gewarnt. Die Nachricht enthält laut Kronen Zeitung (Donnerstagausgabe) Namen und Fotos von rund 20 in Österreich stationierten russischen Diplomaten, die für russische Nachrichtendienste tätig sein sollen. Die Soldaten sollen es „als Beitrag zur Spionageabwehr“ dem Abwehramt mitteilen, falls sie die Personen kennen oder von ihnen kontaktiert wurden.
„Es gibt diese Sorge, dass es zu Ausspähungen kommt, zu direktem Kontakt mit Soldatinnen und Soldaten kommt“, begründete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die Aktion im Ö1-Mittagsjournal. Russischen Geheimdiensten gehe es um Destabilisierung und darum, „eigene Nachrichten auch zu verbreiten“. Das Bundesheer schickt regelmäßig Schreiben an seine Angehörigen, „um sie in den unterschiedlichen Bereichen zu sensibilisieren“, hieß es aus dem Ministerium gegenüber der APA.
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