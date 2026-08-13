Bundesheer warnt Soldaten vor russischen Spionen

Das Bundesheer hat in einem Mail alle Soldatinnen und Soldaten, auch der Miliz, vor russischer Spionagetätigkeit gewarnt. Die Nachricht enthält laut Kronen Zeitung (Donnerstagausgabe) Namen und Fotos von rund 20 in Österreich stationierten russischen Diplomaten, die für russische Nachrichtendienste tätig sein sollen. Die Soldaten sollen es „als Beitrag zur Spionageabwehr“ dem Abwehramt mitteilen, falls sie die Personen kennen oder von ihnen kontaktiert wurden.