Kauf von Leonardo-Jets: Grüne fürchten Causa "Eurofighter 2.0"

Im Zusammenhang mit der geplanten Beschaffung von zwölf Trainingsjets des italienischen Herstellers Leonardo (Typ M-346FA) für das Bundesheer schießen sich die Grünen jetzt auf Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ein: „Wir werden nicht stillschweigend zusehen, wie Österreich in Zeiten von Sparpaketen in eine Causa Eurofighter 2.0 schlittert“, sagt der Abgeordnete David Stögmüller.

Dennoch ortet Stögmüller zahlreiche Ungereimtheiten: So werde in einem Bericht der internen Revision bemängelt, dass die Ausschreibung nur innerhalb Europas erfolgt sei, was den Kreis potenzieller Anbieter erheblich verkleinert habe.

Ein Vergleich ist freilich aufgrund von Unterschieden in der Ausstattung schwer. So ist für die Modelle, die nach Österreich geliefert werden sollen, auch eine Bewaffnung vorgesehen, um sie auch für die Luftraum-Überwachung einsetzen zu können. Was sogar Kosten sparen könnte, wie es aus dem Bundesheer heißt, das bisher alle Vorwürfe zurückwies.

Die Flugzeuge sollen die völlig veralteten Jets vom Typ Saab 105 ersetzen. Wie berichtet, war zuletzt jedoch massive Kritik an der Beschaffung laut geworden. So würde Österreich für den Deal wesentlich mehr bezahlen als andere Staaten. Im Raum stehen Kosten von einer Milliarde Euro.

Der Abgeordnete vermutet, dass bereits im Vorfeld Lobbyisten aktiv gewesen seien, um eine auf einen Anbieter hin maßgeschneiderte Ausschreibung zu erwirken. Was ihm merkwürdig vorkommt: „Warum braucht ein Trainingsflugzeug eine Kampfausrüstung und Luftbetankung, die für reine Trainingsflüge nicht erforderlich ist.“ Es stelle sich die Frage, ob die an sich dafür nicht geeigneten italienischen Flieger die Aufgaben der Eurofighter übernehmen sollen, die nur noch bis längstens 2035 in Betrieb sein werden. „Tanner ist aufgefordert, alles auf den Tisch zu legen“, so Stögmüller.

Politisch auffällig sei in diesem Zusammenhang auch das Treffen zwischen dem damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni, bei dem der Leonardo-Deal offenbar eine zentrale Rolle gespielt hat.

Unterlagen an die WKStA

Die Grünen werden in der Causa bereits eine Reihe von Anfragen an das Verteidigungs-, Finanz- und Justizministerium eingebracht. Zudem habe man interne Dokumente aus dem Tanner-Ressort an die WKStA weitergeleitet. Dort soll nun geprüft werden, ob strafrechtlich relevante Vorgänge vorliegen. In der Angelegenheit gab es offenbar auch schon eine anonyme Anzeige, wie Stögmüller schildert.

Zudem will man per Entschließungsantrag im Parlament die sofortige Offenlegung des ausstehenden Jahresberichts 2024 der Beschaffungs-Prüfkommission erwirken - einer zentralen Kontrollinstanz, deren Arbeit aktuell nicht eingesehen werden könne.