Jung, männlich - und nicht belastbar

Dazu nur einige Zahlen: Im Vergleich zu jenen Männern, die 1972 geboren worden sind, hat das durchschnittliche Gewicht eines heute 20-Jährigen (Jahrgang 2005) um nicht weniger als sieben Kilogramm zugenommen. Der Anteil der Fettleibigen (Body Mass Index jenseits von 30, Anm.) hat sich in diesen Kohorten von drei auf mittlerweile mehr als elf Prozent mehr als verdreifacht; und der so genannte WHtR-Wert (er misst die Verteilung des Körperfettes, Anm.), ist bei jedem vierten jungen Herren in einem medizinisch problematischen Bereich.