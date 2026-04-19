Erste Piloten für Embraer-Maschinen ausgebildet

Begonnen hat die Ausbildung für die Piloten mit einem Kurs in Portugiesisch durch das Sprachinstitut des Bundesheeres. Im Anschluss folgte die Theorieausbildung, ehe sie die praktische Unterweisung in Brasilien durchliefen, die unter anderem eine Einweisung sowie Simulatortraining am neuen Transportflugzeug beinhaltete. "Mit der Inbetriebnahme der Transportflugzeuge erhalten die Luftstreitkräfte eines der modernsten Systeme seiner Art. Dies bedeutet einen Quantensprung in der Aufgabenerfüllung und im Einsatzspektrum", erklärte Generalmajor Gerfried Promberger , Kommandant der Luftstreitkräfte.

Das Bundesheer hat die ersten vier Piloten für die Embraer C-390 Transportflugzeuge ausgebildet. Die praktische Ausbildung absolvierten sie in São José dos Campos in Brasilien, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Nun verfügen sie über die notwendige Berechtigung, eine C-390 zu fliegen. Die erste der neu angeschafften Maschinen, die die in die Jahre gekommene C-130 Hercules ablösen sollen, ist für Mai 2028 vorgesehen.

Ausbildung für "Loadmaster" läuft parallel

Parallel dazu läuft die Ausbildung der sogenannten "Loadmaster", also jene Mitglieder der Flugbesatzung, die für das sichere Be- und Entladen, die Gewichtsverteilung sowie die Sicherung der Fracht verantwortlich sind. Auch sie durchlaufen einen Sprachkurs sowie theoretische und praktische Ausbildungsabschnitte. Die Ausbildung sei derzeit ebenfalls am Hauptsitz des Flugzeugherstellers Embraer in São José dos Campos im Gange.

Mit der erfolgreichen Ausbildung beginne ein "neues Kapitel in der Modernisierung der Luftstreitkräfte", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP): "Hochqualifiziertes und gut ausgebildetes Personal ist die Grundlage dafür, dass diese neuen Systeme ihre volle Wirkung für die Sicherheit Österreichs entfalten können."

Die Embraer C-390 ist laut Heeresangaben ein modernes militärisches Transportflugzeug der neuesten Generation. Mehrere Staaten setzen bereits derartige Maschinen ein oder beschaffen sie, darunter finden sich neben Österreich Länder wie Brasilien, Portugal, Ungarn, die Niederlande, Schweden und Tschechien. Für das heimische Heer werden insgesamt vier Maschinen beschafft. Die Auslieferung der ersten Embraer C-390 ist derzeit für Mai 2028 vorgesehen, die zweite soll im Juli 2028 folgen, hieß es.