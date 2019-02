Bundesheer: Mehr-Befugnisse für Nachrichtendienste in der Kritik

Ernste Kritik

Schwere Bedenken äußerte der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK). Aus dem Entwurf gehe überhaupt nicht hervor, warum diese Erweiterung der Befugnisse notwendig sein soll, heißt es in der Stellungnahme. Der ÖRAK stößt sich an "sehr unpräzisen und unbestimmt formulierten Voraussetzungen", an die die im Entwurf vorgesehenen Eingriffe in die "an sich rechtlich geschützte Privatsphäre der Bürger" geknüpft werden.

So kritisieren die Rechtsanwälte unter anderem, dass ein Anspruch auf Auskunft über Internet-Daten dann bestehen soll, wenn die Dienste eine solche als "wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen". Es sei gesetzlich nicht angeordnet, wann "wesentliche Voraussetzungen" vorliegen, so der ÖRAK. Damit werde den jeweiligen Dienststellen "ein (beinahe) grenzenloser Auskunftsanspruch" eingeräumt, so die Kritik. Zudem werde nicht näher erörtert, welche Personen innerhalb des Bundesheers Zugriff auf derartige sensible Daten haben sollen, was ein Missbrauchsrisiko berge.

Kritik gab es in den Stellungnahmen auch an dem Vorhaben, wonach militärischen Organen Personenkontrollen zugestanden werden sollen. Konkret soll es Soldaten im Wachdienst gestattet werden, Personen zu kontrollieren, die einer öffentlichen Beleidigung des Bundesheeres oder einer selbstständigen Abteilung des Bundesheeres verdächtig sind.