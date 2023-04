Bundesheer: Beschwerden gingen 2022 zurück

Angelegenheiten des Ausbildungs- und Dienstbetriebes, Personalangelegenheiten und Ausrüstungsmängel hätten Grund für Beschwerden geboten, heißt es in der Aussendung. 2022 wurden außerdem elf amtswegige Prüfungsverfahren beschlossen und dabei kritisierte Missstände im militärischen Dienstbereich untersucht - es ging etwa um unangebrachte Ausdrucksweisen, Mängel bei der Unterbringung oder Infrastruktur, organisatorische Mängel oder die nicht einsichtige Gestaltung dienstlicher Maßnahmen. Prüfbesuche führten die Kommissionsmitglieder etwa zum Auslandskontingent in Bosnien und Herzegowina, zum Panzerbataillon 14 in Wels, zur Kaderanwärterausbildung 1 in Gratkorn sowie zum Jägerbataillon 24 in Lienz.