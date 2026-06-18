FLAF-Senkung: Bundesländer zahlen mit und erhalten Mittel aus EU-Fonds

Nach der am Vortag erfolgten Grundsatzeinigung zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der geplanten Senkung der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt ab 2028 hat das Finanzministerium am Donnerstag nun Details bekannt gegeben. Bekannt war bereits, dass die Länder ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF übernehmen (200 Mio.). Diese erhalten die lange geforderten Mittel aus dem Aufbau-und Resilienzfonds der EU (166 Mio.).

Die Einigung sei am Mittwoch "in mehrstündigen Gesprächen" zwischen Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden erfolgt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung aus dem Finanzressort. Die ab 2028 geplante Senkung der Lohnnebenkosten umfasse ein Volumen von 2 Milliarden Euro, diese führe zu einem Minus im Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) in Höhe von etwa 600 Millionen Euro. In den Gesprächen am Mittwoch einigte man sich darauf, dieses Minus gemeinsam zwischen Bund, Ländern und Gemeinden auszugleichen. Länder und Gemeinden beteiligen sich mit 200 Millionen Wie schon am Vortag verkündet beteiligen sich die Länder und Gemeinden mit 200 Millionen Euro pro Jahr an der Finanzierung. Der Bund übernimmt zwei Drittel der Kosten. Bestätigt wurde am Donnerstag, dass die Finanzierung nur bis zum Ende der laufenden Finanzausgleichsperiode gilt - also befristet für das Jahr 2028. Eine Weiterführung der Regelung darüber hinaus soll Teil der Verhandlungen zum nächsten Finanzausgleich (ab 2029) sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER / ROLAND SCHLAGER ABD0125_20260617 - WIEN - ÖSTERREICH: (v.l.) Sts. Jörg Leichtfried (SPÖ), Sts. Alexander Pröll (ÖVP) und Sts. Josef Schellhorn (NEOS) beim Pressefoyer nach einer Sitzung des Ministerrates am Mittwoch, 17. Juni 2026, in Wien. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER

Festgehalten wurde seitens des Finanzministeriums am Donnerstag, dass den Ländern und Gemeinden durch die Maßnahmen im Doppelbudget 2027/2028 Mehreinnahmen zugutekommen. Diese würden auf den entsprechenden Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben für die Länder und Gemeinden basieren und vom Bund zugesichert. Sollten sie nicht erreicht werden, müssen entsprechende Verhandlungen zwischen den Finanzausgleichspartnern geführt werden, hieß es. 167 Mio. Euro Investitionszweckzuschuss für die Länder Zudem stellt der Bund den Ländern einen Investitionszweckzuschuss in der Höhe von 166,86 Millionen Euro zur Verfügung. Gespeist werden diese Gelder aus dem EU-Wiederaufbau- und Resilienzplan (RRF) und entsprechen laut der Aussendung jenem Anteil, der den Ländern bereits zugesagt war. 50 Millionen davon sollen noch heuer ausbezahlt werden, der Rest in den Folgejahren.