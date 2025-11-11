Budget: Länderdefizite laut Marterbauer "deutlich höher als erwartet"

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Dienstag bestätigt, dass die Gesamtneuverschuldung der Bundesländer "deutlich höher als bislang erwartet" ausfallen wird. Dies habe er von den Bundesländern erfahren. Nun wartet Marterbauer auf "detaillierte Informationen". Dass dadurch das Defizit von 4,5 Prozent des BIP auf 4,9 Prozent ansteigen könnte, wollte er bei einer Pressekonferenz mit Oberösterreichs Landesrat Martin Winkler (SPÖ) in Linz hingegen nicht bescheinigen.

Gemeinsam mit den neuen Zahlen, die von der Statistik Austria für das dritte Quartal vorliegen, versuche man im Finanzministerium, jene überarbeiteten Daten zu beurteilen. Marterbauer betonte, dass die Budgetsanierung eine gesamtstaatliche Aufgabe sei, die nur gemeinsam mit Bund, Ländern und Gemeinden gelingen könne. Wie von der EU gefordert "müssen wir 2028 beim Defizit unter drei Prozent des BIP kommen". Von "gegenseitigen Schuldzuweisungen" halte er nichts. So soll ja vor allem Wien für das höhere Defizit verantwortlich sein. Laut Marterbauer seien es "eine Reihe von Bundesländern" u.a auch Niederösterreich. Gleichzeitig strich er hervor, dass der Bund mit dem Beschluss des Konsolidierungsbudgets 2025/2026 bereits in Vorlage gegangen sei, die Ziele seien "übererfüllt" worden. Wien sticht hervor Seit Montagabend kursiert medial eine Liste mit den Netto-Finanzierungssalden der Länder für das Jahr 2025, die die Differenz zwischen den jeweiligen Einnahmen und Ausgaben der Bundesländer ausweist. Zum Teil sind diese Zahlen bereits bekannt und von den Ländern selbst kommuniziert worden. Wien sticht dabei mit einem negativen Saldo von 3,2 Mrd. hervor, dahinter folgen die Steiermark mit minus 942 und Niederösterreich mit einem Minus von 891 Mio.

Wiener Zahlen seit Jänner bekannt Die Stadt Wien etwa hat ihre Zahlen bereits zu Beginn des Jahres öffentlich kommuniziert - konkret am 10. Jänner, wie es aus dem Rathaus am Dienstag hieß. Das prognostizierte Defizit sei damals bei minus 3,8 Mrd. Euro gelegen. Zudem sei im Oktober bekannt gegeben worden, dass sich dieses um etwa 600 Millionen Euro verbessert habe. Dieser Umstand sei "bei mehreren Gelegenheiten" dem Bund kommuniziert worden, wie aus dem Wiener Rathaus betont wurde. Zudem verwies man darauf, dass sich die Ausgabendynamik gerade in den Länder- und Gemeindekompetenzen verstärkt habe. Vor allem in den Bereichen Elementarpädagogik, Pflege und Gesundheit würden die Kosten überdurchschnittlich stark steigen. Ähnlich auch die Argumentation in Niederösterreich: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hielt am Dienstag fest, dass die Länder "massive Kostensteigerungen" zu tragen haben. In diesem Zusammenhang verwies sie auf ein Ausgabenplus seit 2020 von 50 Prozent im Gesundheitsbereich und von 40 Prozent bei der Kinderbetreuung im Bundesland. "Länder und Gemeinden haben in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben erhalten und hatten mehr Ausgaben", hielt Mikl-Leitner am Rande eines Pressegesprächs auf Nachfrage fest. Rund 87 Prozent der Verschuldung liege beim Bund. Nun müsse ein Weg zwischen Bund und Ländern gefunden werden, wie es mit dem Stabilitätspakt weitergeht: "Jetzt geht es darum, die Zahlen außer Streit zu stellen, die Gespräche abzuwarten und dann weitere Ableitungen zu treffen."