Brunner postet erstes Foto nach Scooter-Unfall

Elf Tage nach seinem Scooter-Unfall, hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die Arbeit wieder aufgenommen. Der Minister erlitt beim nächtlichen Crash eine Kopfverletzung. Am Sonntag wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, am Montag postete er ein Foto auf Instagram. Brunner bedankte sich für die Genesungswünsche. "Die nächsten Tage werde ich noch bei meiner Familie im Homeoffice arbeiten und ab kommender Woche wieder Termine in Wien wahrnehmen", so der Minister. Ab Montag, 30. Jänner, möchte Brunner wieder persönlich Termine absolvieren.

Bis dahin wird er bei unaufschiebbaren Terminen weiter von Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) vertreten.