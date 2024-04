Brunner: EU muss zu "höherem Wachstumspfad" zurückkehren

Europa müsse bei der Wettbewerbsfähigkeit aufholen und zu "einem höheren Wachstumspfad" zurückkehren. Das fordert Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Donnerstag per Aussendung im Vorfeld des Eurogruppentreffens in Luxemburg. Eine Vertiefung der Kapitalmarktunion sei dabei eine wichtige Maßnahme. Sein deutscher Kollege Christian Lindner (FDP) teilte unterdessen klar gegen die EU-Kommission aus.

"Die vergangenen Jahre unter Verantwortung einer Kommission, die Ursula von der Leyen geleitet hat, waren verlorene Jahre für die Wettbewerbsfähigkeit", sagte der deutsche Finanzminister vor dem Eurogruppen-Treffen gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Um hier entgegen zu steuern, müsse die EU künftig mehr Freihandelsabkommen schließen und "Bürokratielasten reduzieren".