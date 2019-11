Bruck-Leoben-Kapfenberg als neuer urbaner Ballungsraum

Die steirische Wirtschaft hat klare Vorstellungen, wie es im Land weitergehen soll bzw. was der High-Tech-Standort Steiermark in den nächsten Jahren am dringendsten braucht.

Der KURIER hat sowohl in der Wirtschaftskammer als auch in der Industriellenvereinigung (IV) nachgefragt, was die Interessensvertreter von der künftigen Landesregierung fordern.

Der steirische Kammerpräsident Josef Herk sieht die Konjunktur noch intakt, wie er sagt. „Die Auftragsbücher sind in vielen Branchen nach wie vor gut gefüllt.“ Vielfach sei der Fachkräftemangel ein Bremsklotz bei der Abarbeitung von Aufträgen.