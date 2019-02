Brandstätters Blick: Faschismus – mehr als eine Warnung

Die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright schreibt ein Buch über Faschismus – und es geht auch um Hugo Chávez. Albright ist gegenüber Diktaturen sensibilisiert. Ihre aus Prag gebürtige Familie musste zwei Mal fliehen: 1939 vor den Nazis und 1948 vor den Kommunisten. Sie seziert autoritäre Regime nicht nur nach der Ideologie, sondern auch nach ihrem Verhalten, und das ist bei Extremisten der Linken und der Rechten oft ähnlich. Chávez erinnerte Albright an Mussolini, ohne ihn gleich mit dem italienischen Diktator zu vergleichen. Der Venezolaner sah Politik als Spektakel und spielte mit nationalen Gefühlen, schließlich terrorisierte er seine Gegner, setze Richter ab und förderte die Korruption. Sein Nachfolger kann sich – noch – mit Brutalität und der Armee an der Macht halten.

Albrights Buch ist das einer Professorin der Politikwissenschaft mit praktischer Erfahrung. Sie analysiert den Aufstieg von Diktatoren, kommt aber dann zur Frage, wie das Entstehen autoritärer Regime schon frühzeitig erkannt und dadurch verhindert werden kann. Das macht das neue Buch so aktuell, denn Demokratien gehen nicht über Nacht kaputt, Anzeichen dafür gibt es auch heute. Kein Wunder, dass Albright auch zu Präsident Trump kommt: „Ein Faschist ist jemand, der für das gesamte Volk sprechen will, sich nicht um die Rechte anderer kümmert und bereit ist, Gewalt oder andere Mittel zu nutzen, um seine Ziele zu erreichen. Ich dachte, Amerika würde solchen Führern Hindernisse in den Weg legen.“ Doch daran zweifle sie jetzt, wenn sie Trumps Verachtung für demokratische Institutionen oder den zivilen Diskurs sehe.