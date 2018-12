Brandstätters Blick: 2019 – Demokratie auf dem Prüfstand

Winston Churchill war einer der bedeutendsten Staatsmänner der Geschichte, er war auch ein begnadeter Redner und Autor, für seine historischen Werke hat er 1953 den Literaturnobelpreis gewonnen. Aber eines seiner Zitate darf man schon hinterfragen: „Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, außer all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden.“ Churchill erklärte das 1947 als einfaches Mitglied des britischen Parlaments, zwei Jahre zuvor war er nach dem Sieg gegen Hitler-Deutschland abgewählt worden – Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Der Kriegspremier, der später nochmals Regierungschef wurde, hatte in dieser Rede aber noch einen wichtigen Satz gesagt: „Niemand tut so, als sei die Demokratie perfekt oder allwissend.“

Mangelnde Perfektion ist wichtig in der Demokratie. Nur autoritäre Systeme bieten angeblich allwissende Führer an. Demokratie ist harte Arbeit aller Beteiligten, ständige Auseinandersetzung um die besten Wege, die oft Kompromisse sind, um die Gesellschaft nicht zu spalten.