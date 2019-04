Brandstätters Blick: 1934 einmal aus ganz anderer Perspektive

Dr. Ernst Karl Winter, Soziologe, Historiker, Philosoph (1895 – 1959). Vizebürgermeister der Stadt Wien.

Ein Vizebürgermeister war in dieser Zeit kein Demokrat, und sicher kein Sozialdemokrat. Warum also wurde im Jahr 1995 ein alter Gemeindebau nach ihm benannt – und was soll der Satz: „Sein Lebenswerk galt der Versöhnungspolitik mit der Sozialdemokratie?“

Einen ersten Hinweis bietet die „Geschichte der ÖVP“ von Ludwig Reichhold aus dem Jahr 1975, wo die vielfältige Herkunft der Volkspartei detailliert beschrieben wird. Ernst Karl Winter war einer der Spitzenfunktionäre des autoritären Ständestaates, die beim Einmarsch der Nazis im März 1938 flüchten mussten, wollten sie nicht im Gefängnis oder im Konzentrationslager landen. Details zu Winters Leben finden sich auf der Website des Österreichischen Cartellverbands (ÖCV), er war Mitglied der Nibelungia. Winter war im 1. Weltkrieg ein Regimentskamerad von Engelbert Dollfuß, der im Jahr 1933 das austrofaschistische Regime errichtete.

Interessantes Detail: Winter lehnte als Soldat ein Duell ab und konnte deshalb nicht Offizier werden. Aber er blieb auch nach dem Zusammenbruch des Habsburger-Reichs Monarchist und engagierte sich gleichzeitig mit anderen dafür, die Idee der eigenen österreichischen Nation zu entwickeln.