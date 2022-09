BP-Wahl: Post rechnet mit 500.000 Wahlkarten

Beantragen kann man die Wahlkarte darüber hinaus über die App "Digitales Amt" oder die Webseiten www.oesterreich.gv.at oder https://www.wahlkartenantrag.at - sowie auf klassischem Weg direkt bei der Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis man eingetragen ist - mündlich oder schriftlich.

Letzteres ist im Postweg, per Fax, gegebenenfalls auch per E-Mail oder über die Internetseite der Gemeinde möglich. Wie viele Wahlkarten dann exakt versendet wurden, erfährt die Öffentlichkeit übrigens zwei Tage vor der Wahl: Am 7. Oktober wird das Innenministerium die exakte Zahl veröffentlichen.

Wallentin: Vier Tonnen Brennholz als Wahlgeschenk

Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin greift - "statt Wahlplakate zu drucken" - zu einem ausgefallenen Wahlgeschenk: Der Rechtsanwalt vergibt gratis "4 Tonnen Holzbriketts sowie Anzündholz, solange der Vorrat reicht". "Wenn so viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben finanzieren sollen, ist das der falsche Zeitpunkt, um Geld für Plakate auszugeben", erklärte Wallentin dazu am Mittwoch. Stattfinden wird die Verteilung am kommenden Sonntag (2. Oktober) um 11 Uhr vor dem Restaurant "Stöckl im Park" in Wien, Wallentin wird das Holz persönlich verteilen. Erforderlich ist eine Anmeldung per E-Mail unter tassilo0910@gmx.at oder auf der Plattform willhaben.at in der Rubrik "Zu verschenken".

Informationen für Gehörlose

Die Stadt Wien bietet online Informationen für Gehörlose zur Bundespräsidentschaftswahl an. Unter http://go.apa.at/YQFZs4Sw finden sich fünf Videos in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS), gab die equalizent Schulungs- und Beratungs GmbH am Mittwoch bekannt. Informieren kann man sich über die Öffnungszeiten der Wahllokale, die Wahlberechtigung und die "Amtliche Wahlinformation". Erklärt wird auch der Wahlvorgang im Wahllokal am Wahltag und die Beantragung und korrekte Ausfüllung einer Wahlkarte. Informationen gibt es auch über die Möglichkeiten der Wahl in einem Krankenhaus oder vor einer mobilen Wahlkommission zu Hause.

Wahlzentrum im Innenministerium am Wahltag

Das Innenministerium wird - wie an Wahltagen üblich - am 9. Oktober wieder ein Wahlzentrum einrichten. Am Mittwoch kommunizierte das Ministerium die entsprechenden Pläne, demnach wird das für Medienvertreter zugängliche Zentrum im Palais Niederösterreich in Wien errichtet. Zur Nutzung ist eine Akkreditierung nötig.