BP-Wahl: Hofburg-Erfolg heißt nicht unbedingt Nationalrats-Erfolg

Die Schlussfolgerung des Ex-FPÖ/BZÖ-Politikers Gerald Grosz, dass er mit den 5,57 Prozent, die er am Sonntag holte, auf Anhieb den Einzug in den Nationalrat geschafft hätte, stimmt also nur theoretisch. Auch die Annahme Tassilo Wallentins, dass sein jetziges Abschneiden (327.214 Stimmen bzw. 8,07 Prozent) umgelegt auf eine Nationalratswahl ein "Erdrutschsieg" wäre, könnte beim Versuch der Umsetzung enttäuscht werden. Denn bei Parlamentswahlen stecken die etablierten Parteien (die jetzt bis auf die FPÖ gar keine Kandidaten im Rennen hatten) viel Geld und Mühe in den Wahlkampf.

Dominik Wlazny - mit 337.010 und 8,31 Prozent Dritter der Bundespräsidentenwahl - hat erste Versuche bei Parlamentswahlen bereits hinter sich. Und sie brachten wesentlich bescheidenere Ergebnisse als die jetzige Persönlichkeitswahl. Mit seiner Bierpartei trat er 2019 bei der Nationalratswahl an, schaffte allerdings nur die Kandidatur in Wien und musste sich mit 4.946 Stimmen bzw. 0,10 Prozent begnügen. Auch bei der Wien-Wahl 2020 waren die rund 13.100 Stimmen nicht genug für den Landtagseinzug; aber immerhin schaffte es die Bierpartei in einige Bezirksvertretung - u.a. jene in Simmering, wo Wlazny Bezirksrat ist.

Den nächsten Versuch, den Nationalrat zu erobern, können Wlazny oder andere Hofburg-Kandidaten im Jahr 2024 unternehmen - falls der reguläre Wahltermin eingehalten wird. Nächstes Jahr stehen drei Landtagswahlen - in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg - am Kalender.