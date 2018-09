"Bobo, alles Pfui!": Steinhauer greift Rendi-Wagner-Kritiker an

Künstler üben Kritik

Steinhauer hatte sich in der Tragikomödie "Freundschaft" (als Bühnenstück und als Film von 2006) kritisch mit Problemen der Sozialdemokratie auseinandergesetzt. Nun mischt er sich also auch in die aktuelle Debatte ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich dieses Jahr Künstler in politischen Belangen zu Wort melden. Erst vor wenigen Wochen kritisierte Wolfgang Ambros in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung "viele braune Haufen in FPÖ" und bezeichnete die SPÖ wenig später aufgrund ihrer Oppositionspolitik als "verwahrlosten Haufen", weshalb ihn (Ex-)SPÖ-Chef Christian Kern auf Gulasch und Bier traf.