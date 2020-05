BND-Chef bestätigt Spionage gegen Österreich

"Wenn die Daten eines Österreichers hier erfasst werden, also Telefon- und Internetdaten, dann ist das einschlägig nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Der Österreicher hat also Klagerecht, weil diese Daten ohne sein Wissen und gegen seinen Willen erfasst wurden durch den BND, der diese Daten dann auch noch mit dem US-Geheimdienst NSA teilt. Die USA sind ja nicht einmal im Geltungsbereich der EMRK", sagt die Mandatarin.

Problematisch sei das auch für die österreichischen Telekombetriebe, die in Deutschland Leitungen "anmieten". "Vertraglich war nie ausgemacht, dass die Daten an die NSA weitergeleitet wurden. Das ist also auch zivilrechtlich eine Vertragsverletzung."