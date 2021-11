Blümel: "Verstehe, dass die Situation extrem aggressiv macht"

Der Instrumentenkoffer bei den Hilfen wird nun einfach fortgesetzt. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und auch die Opposition meinen, es wäre schön gewesen, wenn wir die Hilfen besser evaluiert hätten und etwa bei den Fixkosten nicht nur den Leasingfirmen, Immobilienbesitzern und Banken geholfen hätten. Warum ist das nicht passiert?

Wir haben sehr viel gelernt, was die Hilfen betrifft. Den Fixkostenzuschuss gibt es in dieser Form nicht mehr, zuletzt ist der Ausfallsbonus zum Tragen gekommen, wo wir auch Adaptierungen vorgenommen haben. Die Umsatzkompensation, die sich von Unternehmensgruppe zu Unternehmensgruppe unterscheidet, stellt nun auf den Rohertrag ab (Anmerkung: die Differenz zwischen Umsatzerlösen und Waren- und Materialeinsatz). Es gibt also nicht mehr die Pauschalvariante. Dadurch sind die Hilfen treffsicherer geworden.

Vor einem Jahr gab es noch den Umsatzersatz, der wurde nicht mehr aktiviert. Ist die Überförderung sichtbar geworden?

Zum damaligen Zeitpunkt war der Umsatzersatz eine richtige Maßnahme. Aber so schnell der Umsatzersatz damals ausgezahlt werden konnte, so wenig treffsicher war er. Alles, was sehr rasch und sehr einfach passiert, beinhaltet auch, dass es wenig Kontrolle gibt. Mit dem Ausfallsbonus haben wir eine bessere Abgrenzung geschaffen.