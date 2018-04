Blümel fordert Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Türkei

Der deutsche Außenamts-Staatssekretär Michael Roth forderte hingegen, "keine Türen zuzuschlagen" zur Türkei. Dies wäre ein falsches Signal an jene Kräfte in der Türkei, die sich nach europäischen Werten sehnten. "Faktisch sind die Verhandlungen sowieso auf Eis gelegt", sagte Roth. Der Bericht der EU-Kommission falle zurecht sehr kritisch aus. In der Türkei gebe es massive Einschränkungen der Justiz und der Rechtsstaatlichkeit, der Meinungsfreiheit und der Medien. Nichtsdestotrotz liege es an der Türkei, über ihre EU-Beitrittsbemühungen zu entscheiden.

Zum Konflikt der EU mit Polen wegen der dortigen Justizreformen sagte Blümel vor einer Aussprache der EU-Europaminister, er gehe noch nicht von einer Lösung aus. Es gebe keinen Rabatt auf Rechtsstaatlichkeit. Doch sei der Dialog mit Polen das Mittel, um den Konflikt zu lösen. "Das wäre besser für alle Beteiligten und für ganz Europa."