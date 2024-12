Blaue Bescherung: Kickl verteilt "Fleischlaberl" in der Lugner City

FPÖ-Chef Herbert Kickl und Mariahilfer Bezirksobmann Leo Lugner wollen Heiligabend im Kreise ihrer Wähler verbringen. Beziehungsweise den Nachmittag, denn am 24. Dezember steht ab 15 Uhr ein besonderer Termin in der Lugner City am Programm: Unter dem Motto "Kickl kommt" lädt die FPÖ zu kostenlosen "Fleischlaberl", Live-Musik und Getränken.