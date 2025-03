Neue Bildungsmaßnahmen: Handyverbot und Geldstrafen für Eltern?

Am Mittwoch will die Regierung den Familiennachzug für Flüchtlinge stoppen – mit der Begründung, dass das Schulsystem bereits überlastet sei. Doch das ist nicht die einzige bildungspolitische Debatte: Neo-Bildungsminister Christoph Wiederkehr kündigte zudem ein Handyverbot an allen Schulen an.

Wiederkehr: Geringe Deutschkenntnisse liegen nicht nur an Migration

„Ich bin auch dafür, dass der Familiennachzug jetzt ausgesetzt wird“, erklärt Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Er begründet dies mit der hohen Zahl an schulpflichtigen Kindern, die in den vergangenen Jahren per Familiennachzug nach Wien gekommen sind – in manchen Monaten bis zu 400. Ein solches Wachstum sei für das Schulsystem nicht mehr tragbar. Allerdings müsste Österreich der EU dafür einen nationalen Notstand nachweisen. Bislang hat die EU jedoch noch nie eine solche Notlage in einem Mitgliedsland anerkannt. Laut Wiederkehr ist es nun Aufgabe der neuen Bundesregierung, aufzuzeigen, dass die Integrationskapazitäten nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in den Bereichen Arbeit und Wohnen an ihre Grenzen stoßen – oder bereits darüber hinausgehen.

Ein besonders großes Problem sieht Wiederkehr in den Bildungsdefiziten vieler Jugendlicher: 25 Prozent der 15- bis 16-Jährigen erfüllen die Bildungsstandards in Schreiben, Lesen und Rechnen nicht. „Alle Schüler, die in Österreich zur Schule gehen, müssen die Grundkompetenzen beherrschen, insbesondere die deutsche Sprache“, betont der Bildungsminister. Dass die Deutschkenntnisse gesunken sind, liege jedoch nicht allein an der Migration, sondern auch an der Digitalisierung. Eltern würden weniger mit ihren Kindern sprechen, während diese zunehmend Zeit am Handy verbringen. Deshalb entschied sich Wiederkehr am Montag für ein generelles Handyverbot an allen Schulen.