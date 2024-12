Personaloffensive bei der Polizei: Bewerbungen um 80 Prozent gestiegen

Die Personaloffensive der Polizei dürfte Wirkung zeigen. Seit 2022 seien sowohl Bewerbungen als auch die Aufnahmen um 80 Prozent gestiegen , sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Haben sich vor zwei Jahren noch 6.500 Personen beworben, waren es heuer 11.500 . Dieses Jahr wurden 2.600 Menschen in die Grundausbildung aufgenommen - 2022 waren es 1.450.

"So wie allen Arbeitgebern geht es uns darum, die Generation Z und die Generation Alpha zu verstehen und zu gewinnen", so der Ressortchef. Karner führt den Anstieg dahingehend auf einen "Maßnahmen-Mix" zurück. Während der Ausbildung gebe es nun etwa mehr Gehalt, das Klimaticket und die Möglichkeit, den Führerschein zu machen. Daneben wurden die Regelungen bei sichtbaren Tätowierungen gelockert, die nun kein Ausschlusskriterium mehr sein müssen. Darüber hinaus soll der Polizei-Nachwuchs auch mit Social-Media-Kampagnen gewonnen werden.

Aufholbedarf in Wien und im Ländle

Speziell in Wien und Vorarlberg hätte es Aufholbedarf beim Personal gegeben, weswegen es dort zusätzliche Rekrutierungsmaßnahmen benötigt habe, erklärte der Innenminister. Dennoch wurde für die Hauptstadt eine positive Bilanz gezogen. 350 Wiener Polizeischüler gab es im Jahr 2022, inzwischen sind es 845. In Wien entstanden zuvor zwei Bewerbungsbüros, wobei Recruiting-Teams etwa in Schulen entsandt worden sind.