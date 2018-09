"Besetzung" in Afrika: Köstinger verlangt Statement von Bösch

In der ÖVP-Regierungsriege werden erste Stimmen laut, die eine Erklärung des FPÖ-Wehrsprechers Reinhard Bösch zu dessen Ideen fordern, Teile von Nordafrika militärisch einzunehmen. "Er sollte dahingehend schleunigst Stellung nehmen", sagte Umweltministerin Elisabeth Köstinger am Mittwoch vor dem Ministerrat. Zudem betonte Köstinger, dass derzeit Diskussionen im "Laufen" seien, was Böschs Aussagen betrifft.

Der FPÖ-Politiker hatte in einem Interview mit der Neuen Vorarlberger Tageszeitung gemeint, dass man Gebiete in Libyen mit militärischen Kräften vorübergehend in Besitz nehmen könnte. Später bestritt er die Aussage.

Tatsächlich stellte der Freiheitliche im Interview aber sehr wohl eine militärische Besetzung auf Zeit in den Raum. "Wenn es uns nicht gelingt, Anlandeplattformen in Nordafrika zu errichten, zum Beispiel in Libyen, wenn wir in Libyen mit der einen Regierung das nicht organisieren können, müssen wir es halt mit der anderen libyschen Regierung organisieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das auch nach meiner Auffassung mit verschiedensten militärischen und polizeilichen Kräften einfach durchzuführen. Also einen Raum in Besitz zu nehmen vonseiten der Europäischen Union, ihn zu sichern, dort auch Versorgungseinrichtungen für diese Menschen einzurichten und dann diese Menschen zurückzubringen in ihre Heimatländer."